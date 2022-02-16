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Харківські Соколи - Прометей 98:73. Огляд матчу

Вчора 23:09 143 0
Прометей грав дублюючим складом.
Харківські Соколи - Прометей 98:73. Огляд матчу
#Суперліга, #Харківські Соколи, #БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей здобув перемогу над Харківськими Соколами у межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

16 лютого

Харківські Соколи - Прометей 98:73 (26:23, 23:16, 27:19, 22:15)

Харківські Соколи: Шевченко 20 + 8 підбирань, Буренко 2, Зечевіч 20 + 12 підбирань, Нємцу 19 + 5 підбирань, Глєбов 5 + 5 передач – старт; Кузнецов 5, Чугунов 3, Козлов 10, Нікітін 6, Тарасенко 8

Прометей: Пирогов 11 + 7 підбирань, Бублик 5, Клімов 22 + 7 передач, Бринюк 16, Горобченко 9 + 5 підбирань – старт; Горковенко 0,, Гладун 2, Орзул 8, Безима 0, Мельник 0

Нагадаємо, Прометей грав дублюючим складом.

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