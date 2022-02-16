Секрет Кріштіану Роналду. Що їсть легенда футболу

Джерело - Чемпіон.

Португальський гравець Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду – феноменальний атлет. І хоча йому вже 37 років, але за рівнем фізичної підготовки та витривалості цей гравець може дати фору багатьом молодшим футболістам.

Звісно, Кріштіану частенько буває у тренажерному залі та полюбляє фізичні навантаження, але таких результатів він не досягнув би без особливого харчування та режиму сну. Що стосується останнього, то португалець практикує короткий денний сон, котрий допомагає йому відновити сили організму та постійно почуватися свіжим і повним енергії.

Повертаючись до харчування, Роналду старанно слідкує за тим, аби його денний раціон складав орієнтовно 3 тисячі калорій. Лікарі кажуть, що середньостатистичній людині вистачає приблизно дві тисячі калорій на добу, але потрібно враховувати, що у футболістів посилені фізичні навантаження, тож і витрачають вони значно більше енергії.

До слова, сьогодні кожен може розрахувати енергетичну цінність власного харчування завдяки калькулятору калорій, котрий дуже простий та зручний у використанні. Таким чином значно зручніше дотримуватися дієти, а також просто контролювати об’єми споживання їжі.

Кріштіану Роналду, найперше, відмовився від усієї шкідливої їжі. У його раціоні не знайти бургерів або газованих напоїв, хоча в молодості він інколи цим грішив. Тепер для гравця готують їжу переважно на грилі або запікають, оскільки таким чином зберігається найбільше поживних речовин. П

ортугалець зараз їсть кожні дві-чотири години, але маленькими порціями, оскільки так організм краще перетравлює продукти. Раціон знаменитого футболіста складають каші з фруктами та знежиреним сиром, білок від яйця, різноманітна риба, овочі, рис та м’ясо.

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Важливе правило полягає у тому, щоб не вживати їжу вже за чотири години до сну, оскільки в іншому випадку вона просто не встигне перетравитися у шлунку.

Коли Роналду кілька місяців тому повернувся у Манчестер Юнайтед, він одразу ж почав впливати на харчування власних одноклубників.

Як зізнався воротар англійського клубу Лі Грант, під час першого спільного прийому їжі усі хотіли побачити, що саме їсть португалець. У його тарілці всі побачили тільки пару варених яєць, авокадо та кіноа. Грант каже, що на столі були шоколадні тістечка та інші солодощі, але після побаченого ніхто навіть не посмів до них доторкнутися.

Так Кріштіану без жодного слова привчив увесь Манчестер Юнайтед до здорового харчування.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед переміг Брайтон.