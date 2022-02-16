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Італія видала міжнародний ордер на арешт Робіньо

Сьогодні 20:17 242 0
Бразилець засуджений до 9 років ув'язнення за зґвалтування
Італія видала міжнародний ордер на арешт Робіньо
#Манчестер Сіті, #Мілан, #Реал Мадрид, #Робіньо

Джерело - Reuters.

Міністерство юстиції Італії видало міжнародний ордер на арешт колишнього нападника Реала, Мілана та Манчестер Сіті Робіньо.

Про це повідомляє Reuters.

Це було зроблено після того, як Верховний суд Італії підтвердив рішення засудити ексфутболіста на дев'ять років позбавлення волі за групове зґвалтування.

Міністерство звернулося до Інтерполу з проханням ввести ордер у дію.

Робіньо та ще п'ять людей зґвалтували дівчину з Албанії у нічному клубі в Мілані у 2013 році. Дівчина перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Того вечора вона відзначала 23-річчя.

У 2017 році бразилець був визнаний винним у злочині, минулого місяця вирок було затверджено Верховним судом Італії.

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