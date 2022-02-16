Головне
Медаль України та тріумф Швеції: підсумки Олімпіади 2022 за 16 лютого
Сьогодні 16:32 497
Українську лижницю спіймали на допінгу
Сьогодні 17:35 282
Ястремська сенсаційно перемогла Крейчикову на турнірі у Дубаї
Сьогодні 16:47 332
Абраменко став найтитулованішим українським спортсменом на зимових Олімпійських іграх
Сьогодні 15:42 417
Абраменко: Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця
Сьогодні 15:33 342
Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022
Сьогодні 14:16 4773 3
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 16 лютого
Сьогодні 13:59 2875
Шведські біатлоністки виграли естафету, збірна України фінішувала 7-ю
Сьогодні 10:59 3417
Француз Ноель виграв слалом на Олімпіаді-2022
Сьогодні 08:46 368
Американець Голл виграв золоту медаль у слоупстайлі
Сьогодні 05:19 389
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

УЄФА розпочав справу проти УАФ через фанатів на матчі з Росією на Євро-2022

Сьогодні 17:19 147 0
Матч запам'ятався шаленою підтримкою українських уболіальників
УЄФА розпочав справу проти УАФ через фанатів на матчі з Росією на Євро-2022
#Збірна України з футзалу, #Українська асоціація футболу (УАФ), #УЄФА, #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу

Джерело - УЄФА.

УЄФА розпочав справу проти Української асоціації футболу (УАФ) через поведінку вболівальників збірної України на Євро-2022 з футзалу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Проти УАФ відкрили дисциплінарне провадження за фактом можливого порушення українськими фанатами Дисциплінарного регламенту УЄФА.

Нагадаємо, збірна України в драматичному поєдинку програла збірній Росії (2:3), а матч запам'ятався шаленою підтримкою українських уболіальників, у тому й числі легендарною піснею про Путіна, що визвало шквал нездорової реакції російських політиків і частини суспільства.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 7889
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 16 лютого. LIVE Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 16 лютого. LIVE 4774
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 6448
Легендарному Андрію Балю виповнилося б 64... Легендарному Андрію Балю виповнилося б 64... 7369 1
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 60305
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 118767
Рекомендуємо
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 14978
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 36207
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 38002
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 18184 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 5328 1
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 27668 2