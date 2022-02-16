Джерело - УЄФА.
УЄФА розпочав справу проти Української асоціації футболу (УАФ) через поведінку вболівальників збірної України на Євро-2022 з футзалу.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Проти УАФ відкрили дисциплінарне провадження за фактом можливого порушення українськими фанатами Дисциплінарного регламенту УЄФА.
Нагадаємо, збірна України в драматичному поєдинку програла збірній Росії (2:3), а матч запам'ятався шаленою підтримкою українських уболіальників, у тому й числі легендарною піснею про Путіна, що визвало шквал нездорової реакції російських політиків і частини суспільства.