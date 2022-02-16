Зоря розгромила Желєзнічар у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Зоря обіграла сербський Желєзнічар на зборах у Туреччині.
Матч завершився з рахунком 4:1 на користь українського клубу.
Контрольний матч
16 лютого
Зоря - Желєзнічар 4:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 33 Алібеков, 1:1 - 45+1 Гігіч, 2:1 - 61 Алефіренко, 3:1 - 63 Алібеков, 4:1 - 68 Нагнойний
Зоря: Антон Жилкін (Олександр Сапутін, 46), Абдулла Абдуллаєв, Даниїл Алефіренко, Ахмед Алібеков, Назар Байрук, Валерій Дубко, Максим Хлань, Денис Нагнойний, Даніл Скорко (Юрій Тлумак, 46), Максим Сміян (Владислав Кочергін, 81). Ігор Снурніцин.
Раніше Зоря перемогла Оденсе.