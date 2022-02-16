Мессі повторив ганебний рекорд Ліги чемпіонів

П'ятий незабитий пенальті Ліонеля Мессі у Лізі чемпіонів

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ на своєму полі мінімально обіграв Реал.

Про це повідомляє MisterChip.

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У цій зустрічі на 62 хвилині було призначено пенальті у ворота "вершкових", проте його не зміг реалізувати нападник парижан Ліонель Мессі.

Тепер на рахунку аргентинця п'ять неточних ударів із одинадцятиметрової позначки у Лізі чемпіонів. Загалом Ліонель виконав 23 пенальті у турнірі.

Таким чином, Мессі повторив ганебний рекорд колишнього форварда Арсенала Тьєррі Анрі.

Нагадаємо, гол Мбаппе приніс ПСЖ перемогу над Реалом.