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Мессі повторив ганебний рекорд Ліги чемпіонів

Сьогодні 15:38 212 0
П'ятий незабитий пенальті Ліонеля Мессі у Лізі чемпіонів
Мессі повторив ганебний рекорд Ліги чемпіонів
Фото - gettyimages
#Ліга чемпіонів, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Реал Мадрид

Джерело - football.ua.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ на своєму полі мінімально обіграв Реал.

Про це повідомляє  MisterChip.

Актуально: Куртуа: Я ретельно вивчав, як Мессі б'є пенальті

У цій зустрічі на 62 хвилині було призначено пенальті у ворота "вершкових", проте його не зміг реалізувати нападник парижан Ліонель Мессі.

Тепер на рахунку аргентинця п'ять неточних ударів із одинадцятиметрової позначки у Лізі чемпіонів. Загалом Ліонель виконав 23 пенальті у турнірі.

Таким чином, Мессі повторив ганебний рекорд колишнього форварда Арсенала Тьєррі Анрі.

Нагадаємо, гол Мбаппе приніс ПСЖ перемогу над Реалом.

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