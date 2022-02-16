Олександрія втратила двох півзахисників

Півзахисники Олександрії Юрій Копина та Денис Костишин отримали травми на зборі клубу.

Про це розповів головний тренер команди Юрій Гура у коментарі Футбол NEWS.

"Копина та Костишин отримали пошкодження. Юрій невдало приземлився на газон і пошкодив плече. Денис також впав на плече, у нього щось із ключицею.

Поки невідомо, коли вони повернуться до складу – наразі вони у Києві. Знаю, що Копині вже зробили операцію, але більше нічого не можу додати.

Зараз головне відіграти останній спаринг, склад буде наближеним до основного. Потрібно зіграти цю гру і готуватися до чемпіонату", – сказав Гура