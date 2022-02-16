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Гвардіола: Манчестер Сіті може грати ще краще

Сьогодні 11:13 159 0
Гвардіола прокоментував перемогу над Спортінгом
Гвардіола: Манчестер Сіті може грати ще краще
Фото - gettyimages
#Жузеп Гвардіола, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Спортінг

Джерело - football24.ua.

Манчестер Сіті, попри розгром Спортінга у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, має грати ще краще.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Ми добре захищалися і домоглися неймовірного результату у матчі зі Спортінгом. Але у нас є обов'язок як у гравців, так і у тренерського штабу точно проаналізувати, як ми виступили індивідуально і колективно. Не лише результат.

Результат – мрія, але ми можемо виступати краще. Не тільки в Лізі чемпіонів, але й в АПЛ ми завжди мало пропускаємо. Це важливо. Нас має турбувати та мінімальна кількість моментів, яку створив Спортінг. На жаль, ми не та команда, яка добре обороняється.

Гравці знають мене, як ми працюємо. Я дійсно дуже задоволений результатом, тому що ми зробили неймовірний крок до того, щоб вийти до наступного раунду. Але ми можемо стати ще кращими", - розповів Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті здобув розгромну перемогу над Спортінгом.

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