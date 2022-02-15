Роналду вийде в стартовому складі Манчестер Юнайтед на матч з Брайтоном

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед прийматиме Брайтон у межах 18 туру англійської Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Раніше повідомлялося, що Роналду не збирається йти з Манчестер Юнайтед.
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Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед прийматиме Брайтон у межах 18 туру англійської Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Раніше повідомлялося, що Роналду не збирається йти з Манчестер Юнайтед.