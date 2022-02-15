Роналду вийде в стартовому складі Манчестер Юнайтед на матч з Брайтоном

Поєдинок розпочнеться о 22:15

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед прийматиме Брайтон у межах 18 туру англійської Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Раніше повідомлялося, що Роналду не збирається йти з Манчестер Юнайтед.