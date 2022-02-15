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Роналду вийде в стартовому складі Манчестер Юнайтед на матч з Брайтоном

Сьогодні 22:13 164 0
Поєдинок розпочнеться о 22:15
Роналду вийде в стартовому складі Манчестер Юнайтед на матч з Брайтоном
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед прийматиме Брайтон у межах 18 туру англійської Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Зображення

Раніше повідомлялося, що Роналду не збирається йти з Манчестер Юнайтед.

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