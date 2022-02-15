Яремчук: Не шкодую про перехід у Бенфіку

Український нападник Роман Яремчук не зміг показати максимум у Бенфіці.

Про це розповів сам футболіст.

"Бенфіка – дуже сильна команда, і будь-який недосягнутий результат викликає великий тиск. Тут грають сильні футболісти, які націлені лише на перемогу.

Це був мій вибір, я знав, що Бенфіка – чудова команда, і, чесно кажучи, я ні про що не жалкую.

Якість гравців дуже висока, ми граємо у Лізі чемпіонів та у чемпіонаті Португалії. Звичайно, я очікував від себе більшого, але реальність така, і я маю продовжувати працювати і працювати", - розповів Яремчук.