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Хто виграє Лігу чемпіонів 2021/22: букмекери оновили свій прогноз

Сьогодні 11:40 162 0
Хто виграє Лігу чемпіонів 2021/22: букмекери оновили свій прогноз

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті є головним фаворитом Ліги чемпіонів УЄФА 2021/22, за котруваннями букмекерських компаній.

Коефіцієнт на загальний успіх команди Олександра Зінченка - 3,75. Успіх мюнхенської Баварії фахівці оцінюють в 4,00. Третім фаворитом букмекери вважають англійський Ліверпуль - 6,0.

Котирування на володаря кубка Ліги чемпіонів 2021/22

  • Манчестер Сіті - 3,75;
  • Баварія - 4,0;
  • Ліверпуль - 6,0;
  • Челсі - 7,0;
  • ПСЖ - 9,0;
  • Реал Мадрид - 17,0;
  • Манчестер Юнавйтед - 19,0.

Головним аутсайдером турніру букмекери вважають австрійський РБ Зальцбург - 321,0

Нагадаємо, 15 лютого відбудуться два матчі 1/8 фіналу: Манчестер Сіті зіграє в гостях із Спортінгом, а ПСЖ прийме Реал. Початок о 22:00 за київським часом.

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