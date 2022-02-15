Хто виграє Лігу чемпіонів 2021/22: букмекери оновили свій прогноз

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті є головним фаворитом Ліги чемпіонів УЄФА 2021/22, за котруваннями букмекерських компаній.

Коефіцієнт на загальний успіх команди Олександра Зінченка - 3,75. Успіх мюнхенської Баварії фахівці оцінюють в 4,00. Третім фаворитом букмекери вважають англійський Ліверпуль - 6,0.

Котирування на володаря кубка Ліги чемпіонів 2021/22

Манчестер Сіті - 3,75 ;

; Баварія - 4,0 ;

; Ліверпуль - 6,0 ;

; Челсі - 7,0 ;

; ПСЖ - 9,0 ;

; Реал Мадрид - 17,0 ;

; Манчестер Юнавйтед - 19,0.

Головним аутсайдером турніру букмекери вважають австрійський РБ Зальцбург - 321,0

Нагадаємо, 15 лютого відбудуться два матчі 1/8 фіналу: Манчестер Сіті зіграє в гостях із Спортінгом, а ПСЖ прийме Реал. Початок о 22:00 за київським часом.