Хто виграє Лігу чемпіонів 2021/22: букмекери оновили свій прогноз

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті є головним фаворитом Ліги чемпіонів УЄФА 2021/22, за котруваннями букмекерських компаній.
Коефіцієнт на загальний успіх команди Олександра Зінченка - 3,75. Успіх мюнхенської Баварії фахівці оцінюють в 4,00. Третім фаворитом букмекери вважають англійський Ліверпуль - 6,0.
Котирування на володаря кубка Ліги чемпіонів 2021/22
- Манчестер Сіті - 3,75;
- Баварія - 4,0;
- Ліверпуль - 6,0;
- Челсі - 7,0;
- ПСЖ - 9,0;
- Реал Мадрид - 17,0;
- Манчестер Юнавйтед - 19,0.
Головним аутсайдером турніру букмекери вважають австрійський РБ Зальцбург - 321,0
Нагадаємо, 15 лютого відбудуться два матчі 1/8 фіналу: Манчестер Сіті зіграє в гостях із Спортінгом, а ПСЖ прийме Реал. Початок о 22:00 за київським часом.