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Ворскла хоче позбутися Луїзао

Сьогодні 11:11 203 0
Бразильський легіонер не виступатиме в УПЛ.
Ворскла хоче позбутися Луїзао
#Ворскла, #Луїзао, #Юрій Максимов, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Football Hub.

Півзахисник Ворскли Луїзао не входить у плани тренерського штабу Ворскли.

Про це повідомляє Football Hub.

23-річний хавбек, який достроково повернувся до табору "зелено-білих" з португальської Байї, змушений шукати собі новий клуб. Юрій Максимов не бачить Луїзао у своїй команді, тож бразильця найближчим часом спробують працевлаштувати деінде. Розглядається як можливість продажу, так і потенційна оренда футболіста.

Луїзао перейшов у Ворсклу у серпні 2019 року з Порту на правах оренди, а вже за рік став повноцінним гравцем команди Юрія Максимова. Його контракт з полтавцями чинний до 31 грудня 2023 року.

Раніше Ворскла орендувала хавбека збірної Естонії.

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