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Шевченко був найгіршим варіантом для збірної Польщі - легенда польського футболу

Сьогодні 10:30 38 0
Збігнєв Бонек прокоментував кандидатуру Шевченка на поста наставника збірної Польщі
Шевченко був найгіршим варіантом для збірної Польщі - легенда польського футболу
Фото - gettyimages
#Збірна Польщі, #Андрій Шевченко

Джерело - sport24.ua.

Збірна Польщі прийняла правильне рішення, коли відмовилась від кандидатури Андрія Шевченка.

Про це розповів Збігнєв Бонек.

"На щастя, Шевченко не став тренером збірної Польщі. На мою думку, він був найгіршим із можливих кандидатів. Він приїхав би до нас після невдалого завершення свого шляху зі збірною України. Хоча відомо, що він був скоріше піарником цієї команди, а збірну тренував Мауро Тассотті.

Крім того, у Дженоа він програв 7 із 10 матчів. І такий трохи "переможений" тренер візьме на себе збірну Польщі та поведе її у вкрай важливому стиковому матчі проти Росії?

Після відходу Соузи єдиним кандидатом міг бути польський тренер. Не знаю, наскільки просунулися в запрошенні Шевченка, але правда, що він навіть не просив Дженоа розірвати з ним контракт. Я думаю, що обидві сторони могли б домовитись про гроші, але цього навіть не було", – розповів Бонек.

Нагадаємо, нападник Мілана присвятив пост Андрію Шевченку.

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