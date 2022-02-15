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Одноклубника Миколенка підозрюють в участі у масовій бійці

Сьогодні 14:24 118 0
Джордан Пікфорд потрапив у неприємну історію
Одноклубника Миколенка підозрюють в участі у масовій бійці
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Пікфорд

Джерело - isport.ua.

Воротар Евертона та збірної Англії Джордан Пікфорд потрапив у скандальну історію.

Про це повідомляє Daily Mail.

27-річний голкіпер став об'єктом поліцейського розслідування через масову бійку в пабі в передмісті Ньюкасла.

Як розповіли свідки, Пікфорд був у пабі разом із друзями, і вони розлютилися, коли інші відвідувачі закладу почали жартувати над Джорданом, а також висміювати його короткі руки.

У результаті зав'язалася бійка, в результаті якої одному з гостей зламали носа, а іншому розбили телефон.

Джерело також стверджує, що голкіпер та його друзі залишили паб до того, як туди прибули працівники поліції.

Евертон відмовився давати будь-які коментарі щодо цього інциденту.

Раніше Евертон обіграв Лідс.

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