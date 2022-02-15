Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 15 лютого. LIVE
Сьогодні 13:06 3549
Окіпнюк подолав кваліфікацію лижної акробатики
Сьогодні 14:19 157
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 15 лютого
Сьогодні 13:51 1925
Абраменко вийшов до фіналу лижної акробатики
Сьогодні 13:39 754
Максим Левицький: Після анексії Криму переїхав до Києва
Сьогодні 13:25 9104
Двоборець Гробак завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 32-е місце
Сьогодні 13:18 289
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:13 36840
Збірна Норвегії тріумфувала у командній гонці переслідування
Сьогодні 11:02 402
Канадські ковзанярки з рекордом виграли командну гонку переслідування
Сьогодні 10:48 244
Норвезькі біатлоністи виграли естафету, збірна України фінішувала 9-ю
Сьогодні 09:54 2316
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Максим Левицький: Після анексії Криму переїхав до Києва

Сьогодні 13:25 9104 0
Ексголкіпер збірної України на момент анексії Криму жив в Сімферополі, мав російське громадянство і… послідовну проукраїнську позицію
Максим Левицький: Після анексії Криму переїхав до Києва

Джерело - Чемпіон.

Вісім років тому "ввічливі зелені чоловічки" висадилися на території Кримському півострова. З цього моменту розпочалася анексія Криму. Ця історія – про хлопця, який народився в Росії (в місті Шахти Ростовської області), більшу частину своєї футбольної кар’єри провів в цій країні і навіть прийняв російське громадянство (коли виступав за московське Динамо). На момент анексії він переїхав з Москви до Сімферополя, де мешкав з родиною. Здавалася, повинен був позитивно сприйняти події 2014 року. Але жити при новий владі в Криму Максим Левицький не захотів. Він не приховував своєї проукраїнської позиції і незабаром перевіз свою родину до Києва.

 Пригод в його футбольної карєрі було достатньо. Валерій Лобановський викликав голкіпера до збірної України, а після сухої серії в 809 хвилин за новоросійський Чорноморець Левицького запрошували в київське Динамо. Максим вирішив поїхати до Франції, де незабаром отримав звинувачення у фіктивному грецькому громадянстві, яке йому оформив Сент-Етьєн. У відвертій розмові з Максимом Розенко Левицький розповів про договірні ігри в чемпіонатах Росії і України, паспортний скандалі 2000 року і рішенні переїхати з Криму до Києва після подій 2014 року.

 Родичі в Греції

- Максиме, потрапити в Сент-Етьєн вам напевно допомогла "суха" серія в чемпіонаті Росії. У вас на той момент була купа запрошень. Була дилема, якій пропозиції віддати перевагу?

- Цікаво, але в ніч перед моїм вильотом до Франції отримав запрошення від московського ЦСКА. Один з керівників клубу прийшов до мене в номер. Постукав у двері вже після опівночі. Сказав, що армійцям дуже потрібні мої послуги, поцікавився, який контракт має сенс запропонувати, щоб зробив свій вибір на користь ЦСКА. Відмовляти людині було незручно, назвав суму в два рази більшу, ніж повинен був отримувати в Сент-Етьєн. Вона співрозмовника не збентежила. Але міняти щось вже не бачив сенсу. Мені хотілося спробувати себе в європейському футболі, пожити у Франції. Навіть наставник Чорноморця Байдачний, коли ми торкнулися цієї теми, розвів руками: "На твоєму місці б поїхав до Сент-Етьєну".

- У заявці французького клубу ви чотири місяці були українцем, а потім перетворилися на нащадка еллінів. Коли Сент-Етьєн вперше підняв питання зі зміною громадянства?

- До підписання контракту розмови на цю тему не було. Я приїхав, 11 липня 2000 року підписав контракт, мене заявили. Ліцензію на участь в чемпіонаті Франції отримав як українець. У першому турі граємо з Генгамом. За день до гри виходимо на розминку, підходить адміністратор команди з перекладачем. Кажуть, що тільки троє іноземців можуть виходити на поле, а я четвертий. Тобто, потрапляю під ліміт, швидше за все, грати не буду. Але наступного дня в стартовому складі на поле виходять росіянин Панов, бразилець Алоїзіо і я. Що змінилося за ніч – не цікавився, головне було грати.

- Як далі розвивалися події?

-  Трохи пізніше зі мною знову заводять розмову. Мовляв, потрібно оформити паспорт громадянина Європейського Союзу, все буде легально. По-іншому не знають, як вийти з ситуації, щоб я постійно грав. Легіонерів - шість, перед початком сезону ще одного бразильця придбали. Я тим часом дізнаюся, що подібні розмови ведуть не тільки зі мною - також взяли в оборот бразильця Алекса.

- Він першим погодився?

- Так. Але Алекса довго "вмовляли". Вивели зі складу, під надуманим приводом оштрафували. Пресували постійно. В результаті Алекс здався. З Марселем на заміну Панову вийшов вже як португалець, заявили його буквально в день гри. За 15 хвилин два голи забив, ми 3:0 виграли. І в 11 матчах 15 голів наколотив.

- Приклад Алекса вас переконав?

- Скоріше, заспокоїв. Чотири тури відіграв як українець. Потім на тренуванні отримав невелику травму - подряпав об крихту коліно, пішло зараження, довелося робити операцію. На мене прийшов виклик з ФФУ - Лобановський запросив в збірну. Французи відпускати не хотіли. Викликав президент клубу. Сказав, мовляв, у нас непроста ситуація, ти повинен залишитися. Я заперечив: "Виклик офіційний, я повинен їхати. Хочете, щоб мене на п'ять ігор дискваліфікували?". Президент у відповідь навів приклад африканського легіонера Люсьєна Меттомо. Мовляв, його теж викликали в збірну Камеруну, але ми дали йому трохи грошей, і він вже нікуди не їде. Не бачу приводу, щоб не запропонувати подібне тобі. Тим більше, у тебе травма, шина накладена, нога не згинається. Нашому доктору ми довіряємо більше, ніж українського, відновлюйся у нас. Я подумав і ... полетів до Києва. Лікар збірної оглянув, сказав, що не зможе "поставити на ноги" до гри і мені краще повернутися до Франції. Через травму пропустив два тури, до того ж команда програла матч на Кубок країни. Президент Сент-Етьєна мене викликав, докорив. Мовляв, майже мільйон доларів за тебе сплатили, зарплату платимо хорошу, а ти нам назустріч не йдеш. Тут наші інтереси збіглися - через тиждень вже вийшов на поле в грі проти Ліона.

- Після розмови з президентом дали свою згоду на отримання іншого паспорту?

-  Незабаром тренер Сент-Етьєна в інтерв'ю французькому телеканалу розповів, що у мене, виявляється, є якісь родичі в Греції. Мені обірвали телефон українські журналісти. Я на той момент не знав, що їм відповідати. Паспорт взявся оформляти представник грецького консульства в Новоросійську. Пам'ятаю, що забирав "ксиву" на нейтральній території - в Ліоні. Мені залишалося тільки поставити відповідні підписи, але я все одно сумнівався. Сказав, що без свого агента Кості Сарсанії нічого підписувати не буду. Костя прилетів, ми зустрілися з віце-президентом клубу, який пред'явив нам підписаний начальником місцевої поліції документ, де йшлося про те, що паспорт виданий на законних підставах. Костя теж сумнівався, що Сент-Етьєн так швидко оформив мені паспорт, але останній аргумент переконав і його. У підсумку я розписався і забрав "ксиву".

  Читайте також: Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій

Автографи для жандармів

- З грецьким паспортом ви відіграли тільки два тури.

- У другому моєму матчі в якості "грека" ми зустрічалися з Тулузою. Вони треті знизу, ми стоїмо вище. Обіграли 1:0. Тренер Тулузи Робер Нузаре до цього вивів Сент-Етьєн з другого дивізіону в перший. Посів п'яте місце з командою в елітному дивізіоні. Потім вщент розсварився зі спортивним директором і президентом клубу. Пішов в Тулузу, але був в курсі внутрішніх процесів, що проходили в нашому клубі. На прес-конференції після матчу він сказав: "Ми цю гру ще не програли. Точно знаю, що у Алекса - лівий португальська паспорт. Також не завадило б перевірити і Левицького". Для мене це обернулося затриманням і майже п'ятигодинним допитом в січні 2001 року.

- Що здивувало під час допиту?

- Комісар поліції, вислухавши мої відповіді на допиті, махнув рукою: "Чортові французи - не обдурять – не проживуть". Я здивувався такому пасажу офіційної особи на адресу співвітчизників. Втім, більше думав про інше - як вибратися з цієї поганої історії. У камері мене протримали до ранку. Вранці один з жандармів приніс цілу пачку газет популярного l'equipe - головною темою номера там було моє затримання. Моє велике фото з поліцейськими під ручки красувалося на обкладенкі газети. Жандарм попросив поставити автографи під кожним номером - на пам'ять для всіх працівників департаменту поліції Парижа, включаючи комісара. А в 11 ранку мене звільнили з під варти, вручивши розпорядження з'явитися в ліонський суд.

- Що було в суді?

- Перш за все, висловлюючись юридичними термінами, "досліджували вигоду набувача від цієї ситуації". Адвокат звернув увагу судді, що ніякої особистої зацікавленості в отримання грецького паспорта у мене не було. У той час отримав серйозну травму Олександр Шовковський і Лобановський сказав, що розраховує на мене як основного воротаря збірної України. Мене викликали на гру з Польщею. Єдиний мій інтерес - з цим паспортом міг грати в англійській прем'єр-лізі. На той момент у Сент-Етьєна і лондонського Арсеналу був підписаний договір про співпрацю. Уже пізніше Костя зізнався, що була розмова щодо мене з Арсеном Венгером, була попередня зацікавленість. Вони з Венгером перетиналися, коли Костя на початку 90-х грав у Франції.

- Паспорт виявився фальшивим?

- У загальноєвропейської базі вкрадених і втрачених паспортів знайшли португальські "ксиви" Алекса і Алоїзіо. Я отримав висновок поліції, що мій паспорт за жодними баз не проходить - він був визнаний недійсним, так як суд отримав повідомлення від поліції Греції, що паспорт з такими даними такій особі в Греції не видавався. Тобто, цим паспортом ні клуб, ні я не мали права користуватися. Я, до речі, в аеропортах їм жодного разу і не скористався - завжди пред'являв тільки український спільно з робочою карткою, отриманої від французьких міграційної влади.

- У підсумку ви відбулися легким переляком - отримали чотиримісячну дискваліфікацію.

- Французи ще затримали відправку мого трансферу в московський Спартак, з яким незабаром підписав контракт. До суду літав вже з Москви. За рішенням суду мені дали чотири місяці умовно. Але з нагоди виборів президента Франції оголосили амністію і я автоматично перейшов в розряд несудимих. Плюс виписали штраф в 20 тисяч євро. Втім, його так і не заплатив - ніхто не надіслав відповідних паперів. Елементарно не знав, куди перерахувати гроші. Перший час по Європі літав з побоюванням. Коли вперше після суду проходив митний контроль у Франції, хвилювався. В голові крутилися думки, що, чого доброго, заарештують через несплату штрафу. Але ніяких питань мені більше не задавали.

- Які санкції отримали інші учасники паспортного скандалу?

- Фариду Мондрагону на п'ять років заборонили в'їзд на територію Франції. Хоча він стільки разів з цім паспортом літав з Колумбії у Євросоюз і назад, але чомусь у нього жодного разу не було проблем на кордоні. Алекс і Алоїзіо заплатили штрафи, отримали 4 місяці дискваліфікації і ... незабаром опинилися в ПСЖ.

- Що вам сказали в Сент-Етьєні, коли почалися судові розгляди?

- Президент намагався заспокоїти: "Не звертай на це увагу, ти гравець Сент-Етьєна.

Але незабаром почув: "Вибач, ми розуміємо, що ти вийшов на пік форми, але нам твоя участь в матчах очок не принесе". Клуб вів переговори з іспанським Депортиво. Але у підсумку продали в Спартак.

- Яке покарання отримав Сент-Етьєн?

- З команди зняли 7 очок, генеральний менеджер Жерар Соле був відлучений від футболу на рік. Команда за підсумками сезону 2000-01 вилетіла в другий дивізіон.

  Читайте також: Герман Зонін: Я штрафував і Сабо, і Фоменка

Коли воротар цілує суддю

- У російському клубному футболі було таке явище як "кооперативи". Коли кілька команд, що стояв на виліт, домовлялися між собою і топили певного "щасливчика". Ви з подібним в українському футболі стикалися?

- У сезоні 1997/98 таким чином втопили одеський Чорноморець. Таврія теж стояла на вильоті, але в останньому турі ми виграли і в першу лігу відправилися моряки. Ми знали, що переможемо тернопільську Ниву. Завдання було дозволити забити їх грузинському нападаючому (судячи з усього - Автандилу Капанадзе, який в тому сезоні забив 15 голів і став четвертим в списку бомбардирів чемпіонату - прим. М.Р.).

Щоправда, тренер підійшов, сказав: "Тебе це не стосується". Перший тайм ми грали без всякого сценарію. Забили два голи. Потрібно було допомогти забити їх форварду. Грузин вийшов один на один - я потягнув. Ще раз пробив - штанга. Наші вже почали розступатися. Народ на трибунах швидко все зрозумів, став свистіти. Нападник з подивом дивився на мене. Я розвів руками: "Пропускати не буду. Нехай призначають одинадцятиметровий, заб'єш з пенальті". Скосили його в штрафний - свисток судді мовчить. Ще раз завалили. Арбітр не реагує. Гравці підходять до нього, він у відповідь: "А зі мною ніхто ні про що не домовлявся - грайте". Так 2:0 у Ниви і виграли.

Через пару днів відкриваю свіжий номер газети "Кримська правда". Заслужений журналіст пише, що в Сімферополі команди відверто відбували номер, трибуни свистіли і, судячи з усього, лише один гравець був не в курсі домовленостей - це Левицький. Максим тягнув, все що можна. Я посміхнувся ...

- У Росії смішні епізоди були?

- Коли виступав за Терек ыз Грозного, справжній шедевр був у Брянську. На табло - 2:2. Остання хвилина гри. Подаємо кутовий. Захисник вибиває м'яч рукою. Стовідсотковий пенальті. Суддя показує на точку і лізе в кишеню за карткою. Ми дружно радіємо. Господарі тим часом оточують арбітра, до нього біжить лайнсмен, щось емоційно розповідає. Вислухавши, суддя змінює рішення, показує "від воріт". І найцікавіше - воротар суперника починає цілувати суддю - це відео навіть в інтернеті є. Керівництво нашої команди, яка сиділа в ВІПе, потім розповідало, що присутній на грі губернатор з подивом запитував у свого оточення, чому воротар цілує суддю?

Після гри оператор вмикав нам відео цього епізоду. Видно, як наш футболіст зліва подає лівою ногою, як їх захисник вибиває м'яч рукою. Оператор каже: "Найцікавіше попереду!". Дивимося, вже після того, як суддя показав "від воріт", всі відходять, а воротар підбігає до судді і чмокає його в щічку. Нас всіх просто "порвало". Ще кілька разів переглядали, "на біс".

- Брали участь в матчах, коли премію виписувала третя сторона?

- Так, за московське Динамо проти ЦСКА. Локомотив преміював за кожне відібране у армійців очко. Зіграли 0:0. Половину премії тодішнє керівництво Динамо кудись поділо. Видали половину, сказали, що решту роздали працівникам клубу. Ми заради інтересу запитали у працівників, виявилося, що ніхто цих грошей не бачив. Так ми ще командою з "нашої" частини грошей скинулися, роздали лікарям, водію та іншим хлопцям з обслуговуючого персоналу.

- В Україні матчів подібного плану не було?

- Якось Таврія зіграла 3:3 з Шахтарем. Провели чудовий матч, вели з різницею в два м'ячі, хоча останні 40 хвилин грали вдесятьох - видалили нашого захисника. У Таврії на ой час була велика затримка по зарплаті. Але відразу після гри нам дали преміальні. До цього ніколи не роздавали гроші відразу після матчу в роздягальні. І розмір преміальних за мірками Таврії був божевільним. Зазвичай платили по 100 доларів, а тут дали по 600. Ми запитали: "Це і зарплата ще?". Відповіли, що зарплата незабаром теж буде. І тільки через рік з'ясувалося, що гроші передало київське Динамо. Або близькі до киян люди.

- У 2012 році ви з сім'єю переїхали з Москви до Криму, а три роки потому зробили ще один марш-кидок і тепер живете в Києві. З чим пов'язаний останній переїзд?

- Я народився в Ростовській області, велика частина моєї кар'єри пройшла в Росії, коли виступав за московське Динамо оформив себе російське громадянство. Але серцю не накажеш. Після подій в Криму в 2014 році зрозумів, що по духу мені ближче Україна. Рішення про переїзд приймали на сімейній раді, дружина мене підтримала. У Києві нам комфортніше. І дружина, і сини - громадяни України. Старший син після 2014 року перевівся з московського ВНЗ у київський - це було його особистим рішенням. Таким чином проявив свою громадянську позицію. Мені його вчинок сподобався. Я маю посвідку на постійне проживання в Україні. І рахую себе українцем. Пишаюся, що зіграв 8 матчів за збірну. Пам'ятаю, як 31 травня 2000 дебютував за синьо-жовту дружину на "Уемблі" в матчі з Англією. Це було чудово!

 Читайте також: Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 

Особиста справа:

Максим Левицький. Народився 26 листопада 1972 року, в місті Шахти Ростовської області.

Воротар.

Виступав за команди: Таврія Сімферополь (1992-1999), Чорноморець Новоросійськ (1999-2000, 2003-04), Сент-Етьєн Франція (2000), Спартак Москва (2001-02), Динамо Москва (2004-05), Сибір Новосибірськ (2005-06), Терек Грозний (2007), Ростов (2008), Торпедо-ЗІЛ Москва (2009).

Зіграв 8 матчів за збірну України (2000-2002).

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня. Міс Україна 2016 - Олександра Кучеренко стала ведучою на телеканалах Мегого Футбол Дівчина дня. Міс Україна 2016 - Олександра Кучеренко стала ведучою на телеканалах Мегого Футбол 5680
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 36840
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 6690
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 108495
Не так страшна російська воша, як українська гніда, - український військовий про Продивуса Не так страшна російська воша, як українська гніда, - український військовий про Продивуса 9320 1
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 55125
Рекомендуємо
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 9782 2
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 16921
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 37875
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 14928
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 12287
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 11707