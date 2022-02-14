Головне
Перше в історії золото в жіночому монобобі та безмедальний день Норвегії: підсумки Олімпіади за 14 лютого
Сьогодні 15:25 2587
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 15 лютого
Сьогодні 19:25 852
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 14 лютого. LIVE
Сьогодні 17:43 4349
Ментао стала олімпійською чемпіонкою у лижній акробатиці, Полюк посіла 22-е місце
Сьогодні 14:18 342
Динамо дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА
Сьогодні 13:43 1957
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 13:38 91423 2
Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету на Олімпіаду-2022
Сьогодні 13:02 1323
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 12:00 33908 1
Українка Полюк не подолала кваліфікацію лижної акробатики
Сьогодні 10:18 508
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:10 191419
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

АПЛ хоче підвищити рівень суддівства та расової різноманітності

Сьогодні 21:38 190 0
У Прем'єр-лізі запровадять План розвитку елітних суддів
АПЛ хоче підвищити рівень суддівства та расової різноманітності
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - The Athletic.

Англійська Прем'єр-ліга запускає нову систему, яка покликана покращити стандарти суддівства в англійському футболі.

Про це повідомляє The Athletic.

На зборах акціонерів АПЛ минулого тижня ліга оголосила про запровадження Плану розвитку елітних суддів, мета якого полягає в тому, щоб встановити новий глобальний стандарт якості обслуговування матчів.

Ще однією з цілей є збільшення присутності англійців на великих міжнародних турнірах.

У короткостроковій перспективі АПЛ хоче розвинути обрану групу суддів та збільшити расове представництво протягом перших 12 місяців.

Темношкірі арбітри чи рефері азіатського походження не обслуговували матчі вищої англійської ліги вже понад десять років.

Нагадаємо, АПЛ отримає 5,3 млрд фунтів з наступного продажу ТВ-прав за кордон.

Коментарі ()
Популярне зараз
Маліновський забив фантастичний гол Ювентусу в стилі Роберто Карлоса. ВІДЕО Маліновський забив фантастичний гол Ювентусу в стилі Роберто Карлоса. ВІДЕО 38782
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 105180
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 52315
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 36415
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди 191419
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 91423 2
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 16803
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 2557
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 11186 5
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 36110
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 9129 2
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 18432