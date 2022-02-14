АПЛ хоче підвищити рівень суддівства та расової різноманітності

У Прем'єр-лізі запровадять План розвитку елітних суддів

Джерело - The Athletic.

Англійська Прем'єр-ліга запускає нову систему, яка покликана покращити стандарти суддівства в англійському футболі.

Про це повідомляє The Athletic.

На зборах акціонерів АПЛ минулого тижня ліга оголосила про запровадження Плану розвитку елітних суддів, мета якого полягає в тому, щоб встановити новий глобальний стандарт якості обслуговування матчів.

Ще однією з цілей є збільшення присутності англійців на великих міжнародних турнірах.

У короткостроковій перспективі АПЛ хоче розвинути обрану групу суддів та збільшити расове представництво протягом перших 12 місяців.

Темношкірі арбітри чи рефері азіатського походження не обслуговували матчі вищої англійської ліги вже понад десять років.

Нагадаємо, АПЛ отримає 5,3 млрд фунтів з наступного продажу ТВ-прав за кордон.