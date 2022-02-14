Головне
Перше в історії золото в жіночому монобобі та безмедальний день Норвегії: підсумки Олімпіади за 14 лютого
Сьогодні 15:25 315
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 15 лютого
Сьогодні 16:02 198
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 14 лютого. LIVE
Сьогодні 15:52 3354
Ментао стала олімпійською чемпіонкою у лижній акробатиці, Полюк посіла 22-е місце
Сьогодні 14:18 229
Динамо дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА
Сьогодні 13:43 825
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 13:38 77241 2
Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету на Олімпіаду-2022
Сьогодні 13:02 622
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 12:00 31559 1
Українка Полюк не подолала кваліфікацію лижної акробатики
Сьогодні 10:18 393
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:10 191040
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Роби прогноз та вигравай ігрову футболку Челсі!

Сьогодні 15:29 125 0
Роби прогноз та вигравай ігрову футболку Челсі!

Джерело - Чемпіон.

Parimatch Ukraine, перший легальний букмекер та офіційний беттінг-партнер ФК Челсі, запустив акцію. Кожен її учасник гарантовано отримує 300 гривень фрібетами на рахунок. А головний приз - одна з 22 оригінальних ігрових футболок Челсі. Стати власником такої мріє кожен фанат лондонців, а отримати її можеш саме ти!

Щоб взяти участь в акції, необхідно зробити три ставки на матчі англійської Прем’єр-ліги (ординар або експрес) на сайті pm.ua. Кожна ставка має бути з коефіцієнтом не менше 1,5 на суму від 500 гривень.

Акція триватиме до 22 лютого, а переможців, які отримають ексклюзивні футболки Челсі, оголосять 25 лютого. Тож, бери участь у розіграші, роби прогнози на АПЛ та зарубись за футболку Челсі!

Нагадаємо, що зараз в Англії йде боротьба за чемпіонство. За перше місце борються Манчестер Сіті, Ліверпуль та Челсі. До того ж в АПЛ виступає відразу три українці: Зінченко (Манчестер Сіті), Ярмоленко (Вест Хем) та Миколенко (Евертон). Не пропусти видовищні матчі та вигравай призи від Parimatch Ukraine.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 77241 2
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 102976
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 51220
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 31559 1
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 35923
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди 191040
Рекомендуємо
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 9726 2
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 112251
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 40743
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 54613 5
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 3871
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 13287 12