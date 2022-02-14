Роби прогноз та вигравай ігрову футболку Челсі!

Джерело - Чемпіон.

Parimatch Ukraine, перший легальний букмекер та офіційний беттінг-партнер ФК Челсі, запустив акцію. Кожен її учасник гарантовано отримує 300 гривень фрібетами на рахунок. А головний приз - одна з 22 оригінальних ігрових футболок Челсі. Стати власником такої мріє кожен фанат лондонців, а отримати її можеш саме ти!

Щоб взяти участь в акції, необхідно зробити три ставки на матчі англійської Прем’єр-ліги (ординар або експрес) на сайті pm.ua. Кожна ставка має бути з коефіцієнтом не менше 1,5 на суму від 500 гривень.

Акція триватиме до 22 лютого, а переможців, які отримають ексклюзивні футболки Челсі, оголосять 25 лютого. Тож, бери участь у розіграші, роби прогнози на АПЛ та зарубись за футболку Челсі!

Нагадаємо, що зараз в Англії йде боротьба за чемпіонство. За перше місце борються Манчестер Сіті, Ліверпуль та Челсі. До того ж в АПЛ виступає відразу три українці: Зінченко (Манчестер Сіті), Ярмоленко (Вест Хем) та Миколенко (Евертон). Не пропусти видовищні матчі та вигравай призи від Parimatch Ukraine.