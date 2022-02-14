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Колос розірвав контракти з двома гравцями

Сьогодні 13:11 137 0
Колос попрощався із двома гравцями
Колос розірвав контракти з двома гравцями
#Колос, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - koloskovalivka.com.

Євген Задоя та Мамаду Данфа покинули Колос.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З футболістами було припинено угоду про співпрацю за обопільною згодою сторін.

Євген Задоя прийшов у Колос у 2016 році і за цей час провів 134 матчі. Опорний півзахисник забив 10 м’ячів та зробив одну результативну передачу. 

Сенегальський легіонер Мамаду Данфа провів у Колосі два з половиною сезони, відігравши 15 матчів, в яких відзначився голом в минулому сезоні у ворота Миная.

Нагадаємо, Колос оголосив про перехід Мякушка.

Раніше Колос мінімально переміг Рудар.

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