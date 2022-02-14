Колос розірвав контракти з двома гравцями

Джерело - koloskovalivka.com.
Євген Задоя та Мамаду Данфа покинули Колос.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
З футболістами було припинено угоду про співпрацю за обопільною згодою сторін.
Євген Задоя прийшов у Колос у 2016 році і за цей час провів 134 матчі. Опорний півзахисник забив 10 м’ячів та зробив одну результативну передачу.
Сенегальський легіонер Мамаду Данфа провів у Колосі два з половиною сезони, відігравши 15 матчів, в яких відзначився голом в минулому сезоні у ворота Миная.
Нагадаємо, Колос оголосив про перехід Мякушка.
Раніше Колос мінімально переміг Рудар.