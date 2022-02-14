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Бернлі - Ліверпуль 0:1. Огляд матчу

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Огляд матчу Бернлі - Ліверпуль
Бернлі - Ліверпуль 0:1. Огляд матчу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернлі, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25 туру АПЛ Бернлі поступився Ліверпулю.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

25 тур, 13 лютого

Бернлі - Ліверпуль 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 40 Фабінью

Раніше Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Норвіч.

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