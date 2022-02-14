Бернлі - Ліверпуль 0:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 25 туру АПЛ Бернлі поступився Ліверпулю.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
25 тур, 13 лютого
Бернлі - Ліверпуль 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 40 Фабінью
Раніше Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Норвіч.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 25 туру АПЛ Бернлі поступився Ліверпулю.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
25 тур, 13 лютого
Бернлі - Ліверпуль 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 40 Фабінью
Раніше Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Норвіч.