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Маркевич міг відновити тренерську кар'єру за кордоном

Сьогодні 15:40 141 0
Мирон Маркевич прокоментував відновлення тренерської кар'єри
Маркевич міг відновити тренерську кар'єру за кордоном
#Мирон Маркевич

Джерело - footboom.com.

Відомий український тренер Мирон Маркевич мав пропозиції від закордонних клубів щодо співпраці.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Footboom.

"У мене були поверхневі перемовини, скоріше на майбутнє. Можливо, влітку будуть певні зміни у командах, тоді щось зростеться. Проте, ніякої конкретики на даний момент немає.

Були дзвінки з-за кордону. Не хочу називати, з яких чемпіонатів телефонували. Повторюся, що, можливо, влітку будуть якісь варіанти. Принаймні агенти зацікавлені, мені телефонують, пропонують. Якщо з’явиться достойна пропозиція, то з радістю ще попрацюю. Якщо не буде – що ж поробиш", – відзначив Маркевич.

Раніше Маркевич різко оцінив роботу Де Дзербі в Шахтарі.

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