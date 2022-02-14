Маркевич міг відновити тренерську кар'єру за кордоном

Відомий український тренер Мирон Маркевич мав пропозиції від закордонних клубів щодо співпраці.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Footboom.

"У мене були поверхневі перемовини, скоріше на майбутнє. Можливо, влітку будуть певні зміни у командах, тоді щось зростеться. Проте, ніякої конкретики на даний момент немає.

Були дзвінки з-за кордону. Не хочу називати, з яких чемпіонатів телефонували. Повторюся, що, можливо, влітку будуть якісь варіанти. Принаймні агенти зацікавлені, мені телефонують, пропонують. Якщо з’явиться достойна пропозиція, то з радістю ще попрацюю. Якщо не буде – що ж поробиш", – відзначив Маркевич.