Маркевич різко оцінив роботу Де Дзербі в Шахтарі

Роберто де Дзербі поставив незрозумілий футбол у Шахтарі.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич в інтерв'ю FanDay.

"Мені цей футбол незрозумілий. Зараз я дивлюся англійську Прем'єр-лігу, там усі грають вперед на швидкості. Мені теж не можна дорікнути, що Металіст та Дніпро грали у триманні м'яча на своїй половині поля. Ми завжди грали вперед, вмикали пресинг на чужій половині поля.

Не знаю, може Де Дзербі щось знає, чого не знаю я, і ця тактика принесе успіх. Але поки що я не бачу зрушень. Раніше Шахтар завжди грав на швидкості, важко було когось упіймати. Срна праворуч, Шевчук ліворуч. Включалися Тейшейра, Коста та Мхітарян. Усі бігли вперед.

А утримання м'яча на своїй половині поля мені не зрозуміле. Це не лише Шахтаря стосується, а й усіх наших команд. Я називаю це – сонний футбол. Мені таке не подобається", – сказав Маркевич.