Відбулися матчі в Прем'єр-лізі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 лютого, відбулося три матчі в межах 25 туру АПЛ.

Вест Гем розписав мирову з Лестером. Українець Андрій Ярмоленко провів матч на лаві для запасних.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

25 тур, 13 лютого

Бернлі - Ліверпуль 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 40 Фабінью

Ньюкасл Юнайтед - Астон Вілла 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 35 Тріпп'єр

Тоттенгем - Вулвергемптон 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Хіменес, 0:2 - 18 Дендокер

Лестер - Вест Гем 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Боуен, 1:1 - 45 Тілеманс(П), 2:1 - 57 Перейра, 2:2 - 90+1 Доусон

Раніше Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Норвіч.