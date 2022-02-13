Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 лютого, відбулося три матчі в межах 25 туру АПЛ.
Вест Гем розписав мирову з Лестером. Українець Андрій Ярмоленко провів матч на лаві для запасних.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
25 тур, 13 лютого
Бернлі - Ліверпуль 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 40 Фабінью
Ньюкасл Юнайтед - Астон Вілла 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 35 Тріпп'єр
Тоттенгем - Вулвергемптон 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 6 Хіменес, 0:2 - 18 Дендокер
Лестер - Вест Гем 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 10 Боуен, 1:1 - 45 Тілеманс(П), 2:1 - 57 Перейра, 2:2 - 90+1 Доусон
Раніше Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Норвіч.