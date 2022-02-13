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Челсі підтримає Тухеля у літнє трансферне вікно

Сьогодні 17:32 128 0
Керівництво лондонців підтримає головного тренера
Челсі підтримає Тухеля у літнє трансферне вікно
#Роман Абрамович, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Томас Тухель, #Челсі

Джерело - The Telegraph.

Головний тренер Челсі Томас Тухель може розраховувати на підтримку з боку клубу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Незважаючи на те, що зараз лондонці відстають від Манчестер Сіті на 16 очок при матчі в запасі, у клубі вірять, що, якби не COVID-спалахи і зміни, що послідували в розкладі, ситуація могла б скластися інакше.

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Керівництво "синіх" вважає, що команда під керівництвом Тухеля зможе поборотися за перемогу в АПЛ наступного сезону і має намір зміцнити склад улітку.

Воно також оцінило той факт, що німець на тлі проблем із коронавірусом не вимагав підписати новачків у січні.

Раніше Челсі переміг Палмейрас та виграв Клубний чемпіонат світу.

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