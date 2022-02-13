Результати 25 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 лютого, відбулося 4 матчі в межах 25 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

25 тур, 13 лютого

Мілан - Сампдорія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 8 Леау

Верона - Удінезе 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Депаолі, 2:0 - 31 Барак, 3:0 - 66 Капрарі, 4:0 - 84 Тамез

Дженоа - Салернітана 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 32 Дестро, 1:1 - 45+1 Бонаццолі

Емполі - Кальярі 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Пінамонті, 1:1 - 84 Паволетті

Сьогодні у Серії А буде зіграно ще 2 матчі

19:00 Сассуоло - Рома

21:45 Аталанта - Ювентус

Раніше Інтер зіграв внічию з Наполі.