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Рангнік пояснив чергову невдачу Манчестер Юнайтед

Сьогодні 10:27 122 0
Ральф Рангнік прокоментував четверту поспіль нічию Манчестер Юнайтед
Рангнік пояснив чергову невдачу Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ральф Рангнік, #Саутгемптон

Джерело - football24.ua.

Манчестер Юнайтед у матчі проти Саутгемптона не зміг зберегти холоднокровність та структуру гри довше за один тайм.

Про це розповів головний тренер МЮ Ральф Рангнік.

"На жаль, все склалося дуже схоже на останні наші матчі. Це вчетверте, коли ми вели в рахунку, але в результаті набирали одне очко замість трьох. Важко це прийняти, але доведеться.

Перші пів години ми грали добре. Я був задоволений. Ми не дозволяли створювати багато моментів супернику, хоча у них все ж таки були шанси при контратаках. А на початку другого тайму їм вдалося забити. Після цього моменти були в обох команд, у нас гостріші. Але зараз нам не вдається зберігати холоднокровність і структуру гри довше за тайм.

Нам треба зрозуміти наше становище. Саутгемптон виграв 3:2 у Тоттенгема, хоча очікувалася легка перемога "шпор". Ми ж сьогодні взяли одне очко. Ми чекали, що візьмемо три, і нам треба було брати всі три, але склалося так, як склалося.

Ось чому у нас була зміна тренера і чому ми у своєму нинішньому становищі", – відзначив Рангнік.

Раніше Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Саутгемптоном.

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