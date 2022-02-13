Норвіч - Манчестер Сіті 0:4. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 25 туру АПЛ Норвіч вдома поступився Манчестер Сіті.
Чемпіонат Англії - АПЛ
25 тур, 12 лютого
Норвіч - Манчестер Сіті 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Стерлінг, 0:2 - 48 Фоден, 0:3 - 70 Стерлінг, 0:4 - 90 Стерлінг
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 25 туру АПЛ Норвіч вдома поступився Манчестер Сіті.
Чемпіонат Англії - АПЛ
25 тур, 12 лютого
Норвіч - Манчестер Сіті 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Стерлінг, 0:2 - 48 Фоден, 0:3 - 70 Стерлінг, 0:4 - 90 Стерлінг