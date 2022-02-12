Рух переграв Насаф у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Рух обіграв узбецький Насаф у контрольному матчі.
Матч завершився з рахунком 2:0.
Контрольний матч
12 лютого
Рух - Насаф 2:9 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Сапуга, 2:0 - 82 Климчук
Раніше Рух розписав мирову з Акжаїком.
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Джерело - Чемпіон.
Рух обіграв узбецький Насаф у контрольному матчі.
Матч завершився з рахунком 2:0.
Контрольний матч
12 лютого
Рух - Насаф 2:9 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Сапуга, 2:0 - 82 Климчук
Раніше Рух розписав мирову з Акжаїком.