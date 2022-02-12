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Рух переграв Насаф у контрольному матчі

Сьогодні 19:37 51 0
Перемога Руху на зимових зборах
Рух переграв Насаф у контрольному матчі
#Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух обіграв узбецький Насаф у контрольному матчі.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Контрольний матч

12 лютого

Рух - Насаф 2:9 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Сапуга, 2:0 - 82 Климчук

Раніше Рух розписав мирову з Акжаїком.

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