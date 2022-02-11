Стала відома зарплата Коноплянки у Краковії

Джерело - Чемпіон.
Ексгравець Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка буде одним із найбільш оплачуваних гравців своєї нової команди Краковії.
Про це повідомляє vZbirna.
У Польщі українець зароблятиме 15-20 тисяч доларів за місяць. Тож за рік Коноплянка мав би отримати 180-240 тисяч доларів.
Раніше була інформація про те, що найбільш оплачувані гравці Краковії заробляють приблизно 250 тисяч доларів у рік.
Нагадаємо, Євген Коноплянка підписав із польським клубом контракт на півроку із можливістю продовження ще на рік.