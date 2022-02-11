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Стала відома зарплата Коноплянки у Краковії

Вчора 23:12 346 0
Визначилась заробітна плата українського півзахисника
Стала відома зарплата Коноплянки у Краковії
#Євген Коноплянка, #Краковія, #Польща, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат Польщі

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка буде одним із найбільш оплачуваних гравців своєї нової команди Краковії.

Про це повідомляє vZbirna.

У Польщі українець зароблятиме 15-20 тисяч доларів за місяць. Тож за рік Коноплянка мав би отримати 180-240 тисяч доларів.

Раніше була інформація про те, що найбільш оплачувані гравці Краковії заробляють приблизно 250 тисяч доларів у рік.

Нагадаємо, Євген Коноплянка підписав із польським клубом контракт на півроку із можливістю продовження ще на рік.

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