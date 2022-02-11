Стала відома зарплата Коноплянки у Краковії

Визначилась заробітна плата українського півзахисника

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка буде одним із найбільш оплачуваних гравців своєї нової команди Краковії.

Про це повідомляє vZbirna.

У Польщі українець зароблятиме 15-20 тисяч доларів за місяць. Тож за рік Коноплянка мав би отримати 180-240 тисяч доларів.

Раніше була інформація про те, що найбільш оплачувані гравці Краковії заробляють приблизно 250 тисяч доларів у рік.

Нагадаємо, Євген Коноплянка підписав із польським клубом контракт на півроку із можливістю продовження ще на рік.