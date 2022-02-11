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Миколенко пропустить матч проти Лідса в АПЛ

Сьогодні 16:55 186 0
Захисник буде доступний наступного тижня.
Миколенко пропустить матч проти Лідса в АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Лемпард, #Лідс, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Український оборонець Евертона Віталій Миколенко не зіграє у матчі 25 туру АПЛ проти Лідса.

Про це розповів головний тренер клубу Френк Лемпард.

"Миколенко не є доступним на завтрашній матч. Розраховуємо на нього вже наступного тижня", - відзначив Лемпард.

Миколенко зіграв 3 матчі за Евертон.  5 лютого він провів 73 хвилини у грі проти Брентфорда у Кубку Англії та пропустив зустріч із Ньюкаслом в АПЛ.

Матч Евертон - Лідс відбудеться 12 лютого.

Нагадаємо, Евертон поступився Ньюкаслу в 24 турі АПЛ.

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