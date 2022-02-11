Миколенко пропустить матч проти Лідса в АПЛ

Захисник буде доступний наступного тижня.

Джерело - Чемпіон.

Український оборонець Евертона Віталій Миколенко не зіграє у матчі 25 туру АПЛ проти Лідса.

Про це розповів головний тренер клубу Френк Лемпард.

"Миколенко не є доступним на завтрашній матч. Розраховуємо на нього вже наступного тижня", - відзначив Лемпард.

Миколенко зіграв 3 матчі за Евертон. 5 лютого він провів 73 хвилини у грі проти Брентфорда у Кубку Англії та пропустив зустріч із Ньюкаслом в АПЛ.

Матч Евертон - Лідс відбудеться 12 лютого.

Нагадаємо, Евертон поступився Ньюкаслу в 24 турі АПЛ.