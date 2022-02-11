Новачок Сампдорії Владислав Супряга має освоїтися в італійському клубі, щоб закріпитися в основі.

Про це розповів президент генуезців Марко Ланна.

"Нам довелося взяти ще одного форварда, тому що Супряга молодий гравець, йому потрібно освоїтися, він довго не грав, а також у нього є проблема з мовою. Ми зіткнулися з проблемами при пошуку нападника, так як команди хотіли занадто великих грошей за оренду з правом викупу", - сказав Ланна.