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Динамо повернулося до Києва

Сьогодні 20:27 254 0
Динамівці будуть мати два дні вихідних
Динамо повернулося до Києва
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Після заключного контрольного матчу на другому зимовому зборі проти дворазового чемпіона Боснії і Герцеговини - команди Широкі Брієг делегація Динамо повернулася з турецької Анталії до Києва.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Літак із динамівцями приземлився в аеропорту Бориспіль ввечері, тож гравці роз'їхалися одразу по домівках.

Тренерський штаб надав футболістам два вихідних дні.

Виліт на другий збір до теплої Туреччини (на третій загалом) запланований на ранок неділі, 13 лютого. Триватиме третій підготовчий етап до 22 лютого. Це буде завершальний етап підготовки підопічних Мірчі Луческу до другої частини сезону.

Нагадаємо, Динамо розгромило Широкі Брієг у заключному матчі на зборах у Туреччині.

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