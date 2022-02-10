Неймар тренується у загальній групі ПСЖ перед мачем з Реалом

Тренерський штаб ПСЖ сподівається отримати зіркове підсилення на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба паризького клубу.

Неймар продовжує своє відновлення і вже повернувся у загальну групу, хоч і частково. Відтак, теоретичні шанси побачити зіркове тріо Мессі-Неймар-Мбаппе проти Реала залишаються.

Натомість Серхіо Рамос досі поза грою, програма його відновлення буде уточнена протягом 48 годин. Андер Еррера продовжує тренування на полі і до неділі повинен повернутись в групу. Александр Летельє та Едуар Мішу дотримуються ковідного протоколу.

Нагадаємо, ПСЖ витрачає 629 млн євро на зарплати гравцям.