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Неймар тренується у загальній групі ПСЖ перед мачем з Реалом

Сьогодні 19:15 107 0
Неймар тренується у загальній групі ПСЖ перед мачем з Реалом
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліга чемпіонів, #Неймар, #ПСЖ, #Реал Мадрид

Джерело - football24.ua.

Тренерський штаб ПСЖ сподівається отримати зіркове підсилення на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба паризького клубу.

Неймар продовжує своє відновлення і вже повернувся у загальну групу, хоч і частково. Відтак, теоретичні шанси побачити зіркове тріо Мессі-Неймар-Мбаппе проти Реала залишаються.

Натомість Серхіо Рамос досі поза грою, програма його відновлення буде уточнена протягом 48 годин. Андер Еррера продовжує тренування на полі і до неділі повинен повернутись в групу. Александр Летельє та Едуар Мішу дотримуються ковідного протоколу.

Нагадаємо, ПСЖ витрачає 629 млн євро на зарплати гравцям.

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