Манчестер Сіті Зінченка обіграв Брентфорд, Тоттенгем поступився Саутгемптону. Результати 24 туру АПЛ

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Відбулися матчі 24 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
24 тур, 09 лютого
Манчестер Сіті - Брентфорд 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Марез (пен), 2:0 - 69 Де Брейне
Норвіч - Крістал Пелес 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 1 Пуккі, 1:1 - 60 Заха
Тоттенгем - Саутгемптон 2:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 18 Беднарек (автогол), 1:1 - 23 Броха, 2:1 - 70 Сон, 2:2 - 79 Ельюнуссі, 2:3 - 82 Адамс
Астон Вілла - Лідс 3:3 (3:2)
Голи: 0:1 - 9 Джеймс, 1:1 - 30 Коутінью, 2:1 - 38 Ремзі, 3:1 - 43 Ремзі, 3:2 - 45+2 Джеймс, 3:3 - 63 Льоренте
Раніше Вест Гем Ярмоленка обіграв Вотфорд.