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Депортіво U-19 - Динамо U-19 2:2. Відео голів

Сьогодні 22:19 177 0
Відео голів матчу Депортіво U-19 - Динамо U-19
Депортіво U-19 - Динамо U-19 2:2. Відео голів
#Депортіво, #Динамо U-19, #Юнацька ліга УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Динамо обіграло Депортіво у матчі 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

4 хвилина. Відео голу Наджери

7 хвилина. Відео голу Царенка

26 хвилина. Відео голу Лопеса

75 хвилина. Відео голу Яцика

Юнацька ліга УЄФА

1/16 фіналу, 09 лютого

Депортіво U-19 - Динамо U-19 2:2 (2:1) - серія пенальті 2:3

Голи: 1:0 - 4 Наджера, 1:1 - 7 Царенко, 2:1 - 26 Лопес, 2:2 - 75 Яцик

Депортиво: 1. Суарес (К) – 22. Діас (12. Тейхо, 85), 4. Родрігес, 5. Баркіа, 23. Фігероа – 7. Наджера (8. Гуерра, 46), 20. Норьєга, 26. Р.Лопес – 11. Ернандес (19. Очоа, 75), 10. Мелья (18. Гомес, 90), 9. Н.Лопес (15. Мендес, 46).

Динамо: 1. Ігнатенко – 21. Танчак, 13. Філатов, 14. Дячук, 2. Вівчаренко – 6. Яцик (К), 11. Царенко, 5. Скрипник (23. Мегді, 64), 29. Блізніченко, 30. Діалло – 7. Попов.

Попереджені: Р.Лопес (22), Родрігес (78), Суарес (87) – Яцик (40), Дячук (41), Попов (78).

Вилучений: Р.Лопес (36, друге попередження).

Серія пенальті: Очоа (1:0), Попов (1:1), Гуерра (1:1, воротар), Діалло (1:1, воротар), Гомес (2:1), Мегді (2:2), Баркіа (2:2, воротар), Вівчаренко (2:3), Родрігес (2:3, поперечина).

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