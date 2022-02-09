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Динамо назвало склад на матч Юнацької ліги УЄФА проти Депортіво

Сьогодні 19:12 135 0
Поєдинок відбудеться на полі суперника – на стадіоні Ріасор в Ла-Коруньї.
Динамо назвало склад на матч Юнацької ліги УЄФА проти Депортіво
#Депортіво, #Динамо U-19, #Юнацька ліга УЄФА

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо (U-19) зіграє проти одноліток іспанського Депортиво за право зіграти в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Стали відомі склади команд:

Динамо: 1. Ігнатенко – 21. Танчак, 13. Філатов, 14. Дячук, 2. Вівчаренко – 11. Царенко, 6. Яцик (К), 5. Скрипник, 29. Блізніченко, 30. Діалло – 7. Попов.

Запасні: 12. Тугай, 4. Єременко, 9. Горбач, 15. Кремчанін, 23. Мегді, 26. Опанасенко, 27. Уваров.

Депортиво: 1. Суарес (К) – 22. Діас, 4. Родрігес, 5. Баркіа, 23. Фігероа – 7. Наджера, 20. Норьєга, 26. Р.Лопес – 11. Ернандес, 10. Мелла, 9. Н.Лопес.

Запасні: 13. Ріос, 8. Гуерра, 12. Тейхо, 15. Мендес, 18. Гомес, 19. Очоа, 27. Тріго.

Матч розпочнеться о 20:00.

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