Джерело - tribuna.com.
Захисника Барселони Дані Алвеса дискваліфікували на два матчі Ла-Ліги.
Про це повідомляє Diario Sport.
Бразилець отримав червону картку у грі з Атлетіко (4:2). На 69-й хвилині Алвес ззаду настав на праву гомілку хавбеку Янніку Карраско.
Головний арбітр Хесус Хіль Мансано зазначив, що Алвес зробив фол без наміру зіграти у м'яч. Згідно з дисциплінарним кодексом Королівської іспанської футбольної федерації, двоматчева дискваліфікація – мінімальне покарання за такі порушення.
Таким чином, Алвес пропустить матчі проти Еспаньолу та Валенсії у чемпіонаті Іспанії.
Нагадаємо, Алвес не увійшов у заявку Барселону на Лігу Європи.