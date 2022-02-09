Алвес пропустить два матчі чемпіонату Іспанії

Захисника Барселони Дані Алвеса дискваліфікували на два матчі Ла-Ліги.

Про це повідомляє Diario Sport.

Бразилець отримав червону картку у грі з Атлетіко (4:2). На 69-й хвилині Алвес ззаду настав на праву гомілку хавбеку Янніку Карраско.

Головний арбітр Хесус Хіль Мансано зазначив, що Алвес зробив фол без наміру зіграти у м'яч. Згідно з дисциплінарним кодексом Королівської іспанської футбольної федерації, двоматчева дискваліфікація – мінімальне покарання за такі порушення.

Таким чином, Алвес пропустить матчі проти Еспаньолу та Валенсії у чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, Алвес не увійшов у заявку Барселону на Лігу Європи.