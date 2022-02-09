Дніпро-1 узгодив контракт з бразильським вінгером

Феліпе Пірес узгодив контракт з Дніпро-1

Півзахисник Морейренсе Феліпе Пірес підпише з Дніпром-1 контракт на 3,5 роки з можливістю продовження ще на один рік.

Про це повідомляє Оjogo.

Трансфер гравця коштуватиме дніпрянам у суму від 1 до 1,5 млн євро.

Сьогодні бразилець має вирушити до Туреччини, щоб приєднатися до Дніпра-1.

У поточному сезоні Феліпе Пірес провів за португальський клуб 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Дніпро-1 веде переговори з Шапкоенсе щодо захисника.