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Левандовський хоче завершити кар'єру в Реалі

Сьогодні 14:59 169 0
Левандовський хоче завершити кар'єру в Реалі
#Баварія, #Боруссія Дортмунд, #Ерлінг Голанд, #Роберт Левандовський, #Реал Мадрид

Джерело - AS.

Форвард Баварії Роберт Левандовський може перейти до Реалу.

Про це повідомляє AS.

33-річний поляк не відкидає можливості завершити кар'єру в мадридському клубі. Він хоче піти влітку і сказав своїм агентам ставити у пріоритет пропозиції від Реала.

Оточення гравця вважає, що перехід реальний, якщо Реал не підпише Ерлінга Голанда. Зазначається, що інтерес мадридців до норвежця послабився на тлі торгів між топ-клубами та проблем зі здоров'ям у агента Міно Райоли.

Нагадаємо, Баварія може продати Левандовський.

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