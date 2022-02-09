Джерело - AS.

Форвард Баварії Роберт Левандовський може перейти до Реалу.

Про це повідомляє AS.

33-річний поляк не відкидає можливості завершити кар'єру в мадридському клубі. Він хоче піти влітку і сказав своїм агентам ставити у пріоритет пропозиції від Реала.

Оточення гравця вважає, що перехід реальний, якщо Реал не підпише Ерлінга Голанда. Зазначається, що інтерес мадридців до норвежця послабився на тлі торгів між топ-клубами та проблем зі здоров'ям у агента Міно Райоли.

Нагадаємо, Баварія може продати Левандовський.