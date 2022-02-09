Стадіон Барселони перейменують на Spotify Камп Ноу

Каталонці близькі до підписання угоди

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона близька до укладання спонсорської угоди з музичним сервісом Spotify.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Процес перебуває у фінальній стадії, сторони працюють над тим, щоб офіційно оголосити про угоду якнайшвидше.

Spotify отримає права на неймінг стадіону Камп Ноу. Новою назвою стадіону стане Spotify Камп Ноу.

Дохід Барселони від продажу прав на назву буде нижчим, ніж повідомлялося раніше - близько 5 мільйонів доларів на рік.

Коли роботи на стадіоні завершаться, ця сума може зрости.

Нагадаємо, Барселона запропонує Гаві довгостроковий контракт.