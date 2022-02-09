Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 9 лютого. LIVE
Сьогодні 13:35 3480
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
Сьогодні 13:48 2490
Двоборець Гайгер завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 36-е місце
Сьогодні 13:32 206
Динамо Київ (U-19) зіграє проти Депортиво (U-19) в плей-оф Юнацької ліги УЄФА
Сьогодні 12:21 271
Семеренко: Організм дав збій і це змусило мене залишити Олімпійські ігри
Сьогодні 11:46 298 1
Збірна України - восьма в рейтингу УЄФА
Сьогодні 10:46 682
У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг
Сьогодні 08:33 14715 1
Норвежець Рууд виграв золоту олімпійську медаль у біг-ейрі
Сьогодні 06:48 376
Шепіленко не фінішувала у слаломі на Олімпіаді-2022
Сьогодні 06:18 518
Чергове золото геніальної чешки та очікуваний тріумф Фійона-Має: підсумки Олімпіади за 8 лютого
Вчора 16:57 1914
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Стадіон Барселони перейменують на Spotify Камп Ноу

Сьогодні 13:58 111 0
Каталонці близькі до підписання угоди
Стадіон Барселони перейменують на Spotify Камп Ноу
#Барселона, #Камп Ноу, #Spotify

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона близька до укладання спонсорської угоди з музичним сервісом Spotify.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Процес перебуває у фінальній стадії, сторони працюють над тим, щоб офіційно оголосити про угоду якнайшвидше.

Spotify отримає права на неймінг стадіону Камп Ноу. Новою назвою стадіону стане Spotify Камп Ноу.

Дохід Барселони від продажу прав на назву буде нижчим, ніж повідомлялося раніше - близько 5 мільйонів доларів на рік.

Коли роботи на стадіоні завершаться, ця сума може зрости.

Нагадаємо, Барселона запропонує Гаві довгостроковий контракт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 10576 2
Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО 45398
У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг 14715 1
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 28667
Скандал на Олімпіаді-2022: японські вболівальники бажають смерті фігуристу з ОКР Скандал на Олімпіаді-2022: японські вболівальники бажають смерті фігуристу з ОКР 9759
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 46578
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 44250
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 18194 3
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 3429
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 10322
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 9201
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 9498 2