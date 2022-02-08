Джерело - football.uа.
Нападник Ювентуса Мойзе Кін потрапив до сфери інтересів ПСЖ.
Про це повідомляє портал Calciomercato.
ПСЖ має намір зміцнити лінію нападу наступного літа і хоче повернути Кіна. Італійський форвард виступав у паризькому клубі на правах оренди у сезоні 2020/21.
Кін перейшов до Ювентусу у серпні минулого року на правах оренди з Евертона. У поточному сезоні 21-річний гравець провів 26 поєдинків у футболці "б'янконери", відзначившись чотирма голами та одним асистом.
Нагадаємо, Неймар може пропустити матчі Ліги чемпіонів з Реалом.