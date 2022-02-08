Динамо Київ - Динамо Тбілісі 1:0. Огляд матчу

Огляд матчу Динамо Київ - Динамо Тбілісі

Джерело - Чемпіон.

Динамо на навчально-тренувальному зборі у Туреччині обіграло Динамо Тбілісі.

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Контрольний матч

07 лютого

Динамо Київ - Динамо Тбілісі 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Кулач

Динамо Київ (1-й тайм): 1. Бущан, 94. Кендзьора, 89. Боль, 6. Бурда, 44. Дубінчак, 5. Сидорчук, 29. Буяльський, 19. Гармаш, 22. Вітіньйо, 28. Кулач, 73. Шкурін (17. Ванат, 31).

Динамо (2-й тайм): 1. Бущан (51. Моргун, 74), 24. Тимчик, 34. Сирота, 25. Забарний, 20. Караваєв, 9. Бражко, 10. Шапаренко, 14. де Пена, 99. Антюх, 15. Циганков, 17. Ванат (41. Бєсєдін, 62).

Динамо Тбілісі (стартовий склад): 33. Кереселідзе, 3. Каландадзе, 19. Гбеньйон, 2.Майсурадзе, 38. Камара, 18. Осей, 23. Мойсцрапішвілі, 6. Антілевський, 15. Папава, 26. Біленький.

Раніше повідомлялося, що Динамо запропонувало 1,7 млн євро за капітана Шерифа.