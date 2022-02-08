Головне
Чергове золото геніальної чешки та очікуваний тріумф Фійона-Має: підсумки Олімпіади за 8 лютого
Сьогодні 16:57 1167
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 9 лютого
Сьогодні 18:03 561
Гайзенбергер виграла п'яту олімпійську золоту медаль у кар'єрі
Сьогодні 16:32 902
Пекін-2022. Розклад і результати Олімпіади на 8 лютого. LIVE
Сьогодні 16:23 4096
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
Сьогодні 16:02 884
Збірна Італії виграла олімпійський турнір з керлінгу у міксті
Сьогодні 15:48 264
Туницька та Стецків не змогли вийти до фіналу Олімпіади-2022
Сьогодні 15:03 288
Абраменко: Тести на коронавірус - це легкий спосіб усім маніпулювати
Сьогодні 12:48 628
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:13 30314
Фійон-Має виграв індивідуальну гонку, Підручний посів 18 місце
Сьогодні 12:03 1216
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Динамо Київ - Динамо Тбілісі 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 20:38 212 0
Огляд матчу Динамо Київ - Динамо Тбілісі
Динамо Київ - Динамо Тбілісі 1:0. Огляд матчу
#Динамо Київ, #Динамо Тбілісі, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо на навчально-тренувальному зборі у Туреччині обіграло Динамо Тбілісі.

Актуально: Суркіс: Клуб МЛС пропонував до 3 млн доларів за Цітаішвілі

Контрольний матч

07 лютого

Динамо Київ - Динамо Тбілісі 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Кулач

Динамо Київ (1-й тайм): 1. Бущан, 94. Кендзьора, 89. Боль, 6. Бурда, 44. Дубінчак, 5. Сидорчук, 29. Буяльський, 19. Гармаш, 22. Вітіньйо, 28. Кулач, 73. Шкурін (17. Ванат, 31).

Динамо (2-й тайм): 1. Бущан (51. Моргун, 74), 24. Тимчик, 34. Сирота, 25. Забарний, 20. Караваєв, 9. Бражко, 10. Шапаренко, 14. де Пена, 99. Антюх, 15. Циганков, 17. Ванат (41. Бєсєдін, 62).

Динамо Тбілісі (стартовий склад): 33. Кереселідзе, 3. Каландадзе, 19. Гбеньйон, 2.Майсурадзе, 38. Камара, 18. Осей, 23. Мойсцрапішвілі, 6. Антілевський, 15. Папава, 26. Біленький.

Раніше повідомлялося, що Динамо запропонувало 1,7 млн євро за капітана Шерифа.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 30314
Український фігурист Шмуратко кваліфікувався до довільної програми на Олімпіаді-2022 Український фігурист Шмуратко кваліфікувався до довільної програми на Олімпіаді-2022 17237
Большунов не виступить у спринті на Олімпіаді-2022 у Пекіні Большунов не виступить у спринті на Олімпіаді-2022 у Пекіні 10070
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 26636
15-річна росіянка встановила історичний рекорд Олімпійських ігор 15-річна росіянка встановила історичний рекорд Олімпійських ігор 22379
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 42158
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 2999
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 14449
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 29383 1
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8879 2
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 1848 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 3412