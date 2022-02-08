Салах готовий зіграти з Лестером

Вінгер повернувся у розташування команди

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах готовий зіграти проти Лестера в рамках поєдинку 24 туру АПЛ.

Про це розповів Юрген Клопп на передматчевій пресконференції.

Єгипетський вінгер уже повернувся до команди після Кубка африканських націй і висловив готовність виходити на поле.

Цього сезону Салах провів 26 поєдинків на клубному рівні, відзначившись 23 голами та дев'ятьма асистами.

Матч Ліверпуль - Лестер відбудеться у четвер, 10 лютого, о 21:45.

Нагадаємо, у фінальному матчі Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Сенегалу переграла Єгипет.