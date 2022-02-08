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Салах готовий зіграти з Лестером

Сьогодні 18:55 165 0
Вінгер повернувся у розташування команди
Салах готовий зіграти з Лестером
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лестер, #Ліверпуль, #Салах

Джерело - football.ua.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах готовий зіграти проти Лестера в рамках поєдинку 24 туру АПЛ.

Про це розповів Юрген Клопп на передматчевій пресконференції.

Єгипетський вінгер уже повернувся до команди після Кубка африканських націй і висловив готовність виходити на поле. 

Цього сезону Салах провів 26 поєдинків на клубному рівні, відзначившись 23 голами та дев'ятьма асистами.

Матч Ліверпуль - Лестер відбудеться у четвер, 10 лютого, о 21:45.

Нагадаємо, у фінальному матчі Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Сенегалу переграла Єгипет.

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