Металіст зіграв внічию з Петролулом у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
У черговому контрольному матчі в рамках другого тренувального збору в Туреччині Металіст зіграв внічию з румунським Петролулом із Плоєшті.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Контрольний матч
08 лютого
Металіст - Петролул 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 2 Буйя, 1:1 - 34 Чідомере (пен)
Металіст (1-й тайм): Бубенцов, Фомін (к), Ралюченко, Порох, Траоре, Чідомере, Танковський, Цвіренко, Подлепенец, Рязанцев, Мурза.
Металіст (2-й тайм): Бубенцов, Фомін (к) (Підлепенец, 81), Чидомере, Порох, Дігтяр, Ралюченко, Цвіренко, Синчук, Шаміч, Кайдалов, Мурза.
Нагадаємо, Металіст оголосив про підписання Консейсао.