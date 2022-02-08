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Металіст зіграв внічию з Петролулом у контрольному матчі

Сьогодні 16:14 139 0
Гра завершилась внічию
Металіст зіграв внічию з Петролулом у контрольному матчі
#Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

У черговому контрольному матчі в рамках другого тренувального збору в Туреччині Металіст зіграв внічию з румунським Петролулом із Плоєшті.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Контрольний матч

08 лютого

Металіст - Петролул 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Буйя, 1:1 - 34 Чідомере (пен)

Металіст (1-й тайм): Бубенцов, Фомін (к), Ралюченко, Порох, Траоре, Чідомере, Танковський, Цвіренко, Подлепенец, Рязанцев, Мурза.

Металіст (2-й тайм): Бубенцов, Фомін (к) (Підлепенец, 81), Чидомере, Порох, Дігтяр, Ралюченко, Цвіренко, Синчук, Шаміч, Кайдалов, Мурза.

Нагадаємо, Металіст оголосив про підписання Консейсао.

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