Коваленко: Я не відчуваю себе лідером Спеції

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко хоче приносити користь клубу.

Про це розповів сам футболіст.

"Я почуваюся добре і готовий зіграти будь-яку роль, яку скаже тренер, завжди намагаюся виконувати кожне завдання правильно. В Україні я грав вище, але в Італії зміг адаптуватися на нижчій позиції, і це не створює мені проблем: головне бути корисним команді і допомогти їй зберегти прописку в Серії А.

В Україні я виріс і розпочав свою кар'єру, досягнувши справді пристойних висот у команді, яка увійшла до історії українського футболу, а також зуміла заявити про себе у Європі. Але я не відчуваю себе лідером Спеції через те, де грав раніше. Лідера видно з того, що робить щодня. Я вважаю, що вся наша команда складається з лідерів своєї справи, кожний зі своїми особливостями", – сказав Коваленко.