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Динамо - Рудар 1:0. Відео голу

Сьогодні 18:55 124 0
Відео голу у матчі Динамо - Рудар
Динамо - Рудар 1:0. Відео голу
#Вітіньйо, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо на навчально-тренувальному зборі у Туреччині обіграло чорногорський Рудар із міста  Плєвля.

84 хвилина. Відео голу Вітіньйо

Контрольний матч

07 лютого

Динамо Київ - Рудар Плєвля 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 84 Вітіньйо

Динамо (перший тайм): 1. Бущан – 94. Кендзьора, 6. Бурда, 34. Сирота, 44. Дубінчак – 9. Бражко, 19. Гармаш, 99. Антюх, 7. Вербич, 14. де Пена – 28. Кулач.

Динамо (другий тайм): 71. Бойко – 24. Тимчик, 25. Забарний, 89. Боль, 20. Караваєв – 5. Сидорчук, 29. Буяльський, 10. Шапаренко, 15. Циганков, 22. Вітіньйо – 17. Ванат (41. Бєсєдін, 75).

Раніше повідомлялося, що Динамо запропонувало 1,7 млн євро за капітана Шерифа.

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