Динамо переграло Рудар у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Динамо на навчально-тренувальному зборі у Туреччині обіграло чорногорський Рудар із міста Плєвля.
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Матч завершився з рахунком 1:0 на користь киян.
Контрольний матч
07 лютого
Динамо Київ - Рудар Плєвля 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 84 Вітіньйо
Динамо (перший тайм): 1. Бущан – 94. Кендзьора, 6. Бурда, 34. Сирота, 44. Дубінчак – 9. Бражко, 19. Гармаш, 99. Антюх, 7. Вербич, 14. де Пена – 28. Кулач.
Динамо (другий тайм): 71. Бойко – 24. Тимчик, 25. Забарний, 89. Боль, 20. Караваєв – 5. Сидорчук, 29. Буяльський, 10. Шапаренко, 15. Циганков, 22. Вітіньйо – 17. Ванат (41. Бєсєдін, 75).
Раніше повідомлялося, що Динамо запропонувало 1,7 млн євро за капітана Шерифа.