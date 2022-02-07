Головне
Геррманн виграла індивідуальну гонку, Джима посіла 10 місце
Сьогодні 12:32 2361
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 8 лютого
Сьогодні 17:02 199
Українська саночниця Стецків потрапила до ТОП-20 на Олімпіаді-2022
Сьогодні 16:48 180
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 7 лютого. LIVE
Сьогодні 16:15 2580
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого
Сьогодні 12:47 2009
Норвезький журналіст зробив гучну заяву в Пекіні: Росіян не має бути на Іграх
Сьогодні 12:02 1100
Шведка Гектор виграла змагання у гігантському слаломі, Шепіленко стала 39-ою
Сьогодні 10:33 287
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:32 28768
Український гірськолижник Ковбаснюк посів 33-є місце у швидкісному спуску
Сьогодні 08:02 384
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 06:47 24316 2
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Суркіс: Перебування гравців Динамо у Чорноморці влітало мені в копійчину

Сьогодні 17:30 64 0
Ігор Суркіс прокоментував скасування чемпіонату серед молодіжних команд
Суркіс: Перебування гравців Динамо у Чорноморці влітало мені в копійчину
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - ТаТоТаке.

Скасування чемпіонату серед молодіжних команд найближчим часом стане трагедією для українського футболу.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

"На той момент це виглядало так, ніби зверху було спущено вказівку – реформувати турнір U-21 та створити жіночі команди. Якоюсь мірою клуби були поставлені перед фактом.

Суркіс: Клуб МЛС пропонував до 3 млн доларів за Цітаішвілі

Чому ми не здійняли бучу влітку 2021-го, перед початком сезону? Ми збиралися заявляти другу команду до Першої ліги. Але коли у Чорноморець прийшов Юрій Мороз і попросив 15-16 гравців динамівської молодіжки, питання було знято. Ситуація не є критичною. Потрібно пам'ятати, що перебування цієї групи гравців у Чорноморці влітало мені в копійчину – Динамо виплачувало більшу частину їхньої зарплати, а ставки були чималі. Тепер же ми віддаємо гравців у безкоштовні оренди – у той самий Чорноморець, Ворсклу, Зорю, Колос…

Суть моєї думки в тому, що зараз все змінилося лише для нас, а через сезон завиють усі клуби УПЛ. У нас буде перенасичення молодими гравцями, які виростуть із U-19 і яким потрібно буде надавати практику в інших турнірах.

У нашому випадку ті ж Волошин, Бражко, Діалло, Царенко на той момент стануть гравцями із серйозними фінансовими апетитами. Не кожен клуб Прем'єр-ліги зможе їх задовольнити. Якщо, звичайно, хтось із них не перейде до нашої першої команди", – сказав Суркіс.

Нагадаємо, Цітаішвілі, Біловар та Михайленко поїдуть на другий збір з Чорноморцем.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 24316 2
Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко 12587 1
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 72810 6
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 28768
Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 16336 4
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 32520
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 4659
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 11248
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 29861
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 27721
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 18059 3
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 9145