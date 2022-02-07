Суркіс: Перебування гравців Динамо у Чорноморці влітало мені в копійчину

Скасування чемпіонату серед молодіжних команд найближчим часом стане трагедією для українського футболу.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

"На той момент це виглядало так, ніби зверху було спущено вказівку – реформувати турнір U-21 та створити жіночі команди. Якоюсь мірою клуби були поставлені перед фактом.

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Чому ми не здійняли бучу влітку 2021-го, перед початком сезону? Ми збиралися заявляти другу команду до Першої ліги. Але коли у Чорноморець прийшов Юрій Мороз і попросив 15-16 гравців динамівської молодіжки, питання було знято. Ситуація не є критичною. Потрібно пам'ятати, що перебування цієї групи гравців у Чорноморці влітало мені в копійчину – Динамо виплачувало більшу частину їхньої зарплати, а ставки були чималі. Тепер же ми віддаємо гравців у безкоштовні оренди – у той самий Чорноморець, Ворсклу, Зорю, Колос…

Суть моєї думки в тому, що зараз все змінилося лише для нас, а через сезон завиють усі клуби УПЛ. У нас буде перенасичення молодими гравцями, які виростуть із U-19 і яким потрібно буде надавати практику в інших турнірах.

У нашому випадку ті ж Волошин, Бражко, Діалло, Царенко на той момент стануть гравцями із серйозними фінансовими апетитами. Не кожен клуб Прем'єр-ліги зможе їх задовольнити. Якщо, звичайно, хтось із них не перейде до нашої першої команди", – сказав Суркіс.