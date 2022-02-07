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Піке відмовив де Лігта від трансферу в Барселону

Сьогодні 12:47 234 0
Іспанець застережив конкурента
Піке відмовив де Лігта від трансферу в Барселону
#Аякс, #Барселона, #Маттейс де Лігт, #Піке, #Ювентус

Джерело - Diario Sport.

Визначилася одна з причин, через яку захисник Маттейс де Лігт не перейшов до Барселони з Аяксу у 2019 році.

Про це повідомляє Diario Sport.

Гравець збірної Нідерландів хотів перейти в каталонський клуб, але передумав після спілкування із захисником "блаугранас" Жераром Піке.

Футболісти перетнулися під час відпустки та обговорили потенційний трансфер де Лігта до Барси.

Піке відмовив Маттейса від трансферу, сказавши, що де Лігт не отримуватиме достатньої кількості ігрового часу в команді.

Нідерландець прийняв до відома слова Піке і перейшов у Ювентус.

Нагадаємо, де Лігт може покинути Ювентус.

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