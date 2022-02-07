Джерело - Чемпіон.
Вільярреал переграв Бетіс у межах 23-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
23 тур, 06 лютого
Голи: 0:1 - 41 Торрес, 0:2 - 83 Капу
Нагадаємо, Севілья не змогла виграти в Осасуни.
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Джерело - Чемпіон.
Вільярреал переграв Бетіс у межах 23-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
23 тур, 06 лютого
Голи: 0:1 - 41 Торрес, 0:2 - 83 Капу
Нагадаємо, Севілья не змогла виграти в Осасуни.