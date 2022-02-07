Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 7 лютого. LIVE
Сьогодні 10:28 1513
Шведка Гектор виграла змагання у гігантському слаломі, Шепіленко стала 39-ою
Сьогодні 10:33 157
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:32 28570
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого
Сьогодні 08:57 1396
Український гірськолижник Ковбаснюк посів 33-є місце у швидкісному спуску
Сьогодні 08:02 301
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 06:47 24209 2
Збірна Сенегалу вперше в історії виграла Кубок африканських націй
Вчора 23:44 752
Ювентус здолав Верону, Сампдорія з Супрягою розгромила Сассуоло. Результати 24 туру Серії А
Вчора 23:35 1589
В України чергова втрата в Пекіні: Блашко здала позитивний тест на COVID
Вчора 22:29 651
Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022
Вчора 20:21 12306 3
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Бетіс - Вільярреал 0:2. Огляд матчу

Сьогодні 11:47 56 0
"Жовта субмарина" продовжує боротьбу за Лігу чемпіонів
Бетіс - Вільярреал 0:2. Огляд матчу
Фото: AFP
#Бетіс, #ВІДЕООГЛЯД, #Вільярреал, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

Вільярреал переграв Бетіс у межах 23-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

23 тур, 06 лютого

Бетіс - Вільярреал 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Торрес, 0:2 - 83 Капу

Нагадаємо, Севілья не змогла виграти в Осасуни.

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко 9256
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 72567 6
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 24209 2
Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 12306 3
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 28570
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 30578
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 69556 2
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 33184 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 1795 2
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 2971
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 17397 1
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 22598 2