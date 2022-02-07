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Шотурма: Дякую всій Україні за підтримку

Сьогодні 10:37 251 0
Петро Шотурма розповів про протистояння зі збірною Росії
Шотурма: Дякую всій Україні за підтримку
#Збірна України з футзалу, #Петро Шотурма, #Євро-2022 з футзалу

Джерело - УАФ.

Вболівальники збірної України з футзалу створили божевільну атмосферу на півфінальному матчі Євро-2022 з Росією.

Про це розповів капітан національної команди Петро Шотурма.

"Перед початком півфіналу, коли грав Гімн України, усе тіло охопили мурашки. Атмосфера була божевільною. Ми завжди пишалися й будемо пишатися нашими вболівальниками. Дякую всій Україні за підтримку. Ми зробили все, що могли, проте, думаю, у майбутньому ще скажемо своє слово", - сказав Шотурма.

Раніше Україна поступилася Іспанії в матчі за третє місце на Євро-2022.

Нагадаємо, що у чвертьфінал чемпіонату Європи збірна України переграла Казахстан (5:3), а у півфіналі поступилася Росії (2:3).

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