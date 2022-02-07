Вболівальники збірної України з футзалу створили божевільну атмосферу на півфінальному матчі Євро-2022 з Росією.

Про це розповів капітан національної команди Петро Шотурма.

"Перед початком півфіналу, коли грав Гімн України, усе тіло охопили мурашки. Атмосфера була божевільною. Ми завжди пишалися й будемо пишатися нашими вболівальниками. Дякую всій Україні за підтримку. Ми зробили все, що могли, проте, думаю, у майбутньому ще скажемо своє слово", - сказав Шотурма.