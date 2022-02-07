Джерело - УАФ.
Вболівальники збірної України з футзалу створили божевільну атмосферу на півфінальному матчі Євро-2022 з Росією.
Про це розповів капітан національної команди Петро Шотурма.
"Перед початком півфіналу, коли грав Гімн України, усе тіло охопили мурашки. Атмосфера була божевільною. Ми завжди пишалися й будемо пишатися нашими вболівальниками. Дякую всій Україні за підтримку. Ми зробили все, що могли, проте, думаю, у майбутньому ще скажемо своє слово", - сказав Шотурма.
Раніше Україна поступилася Іспанії в матчі за третє місце на Євро-2022.
Нагадаємо, що у чвертьфінал чемпіонату Європи збірна України переграла Казахстан (5:3), а у півфіналі поступилася Росії (2:3).